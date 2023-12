Nuovo distributore automatico di medicinali nella farmacia di Città

l'intervista a Rossano Riccardi

Attivato nella farmacia del Centro Storico il nuovo distributore automatico ISS di farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione. L'erogatore permette la vendita di medicinali come l'aspirina che richiederebbero la presenza del farmacista grazie al servizio di video assistenza da remoto che permette la connessione automatica con il farmacista reperibile H24. Presenti anche cassette in cui sarà possibile ritirare farmaci in orari di chiusura della farmacia.

Novità inoltre sugli orari della farmacia di Gualdicciolo che resterà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con turno continuato 8:00 – 19:30.

Nel servizio l'intervista a Rossano Riccardi (Responsabile del servizio farmaceutico ISS)