Oggi è la Giornata Mondiale del Radioamatore

Ogni anno, il 18 Aprile, si celebra la Giornata Mondiale del Radioamatore. Una ricorrenza molto seguita dagli appassionati di tutto il mondo, compresa l'Associazione Radioamatori Repubblica di San Marino.

La data è stata scelta in ricordo del 18 Aprile 1925, giorno in cui i rappresentanti delle associazioni di radiodilettanti fondarono la l'Unione Internazionale Radio Amatori (I.A.R.U.) nel primo storico meeting mondiale degli appassionati di comunicazioni via radio.

Nel mondo, ad oggi, si stimano circa 2 milioni di radioamatori, di cui circa 35.000 in Italia.