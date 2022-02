Oggi Renata Tebaldi avrebbe compiuto 100 anni, le celebrazioni sul Titano

Renata Tebaldi, una delle cantanti liriche più amate di tutti i tempi, avrebbe compiuto oggi 100 anni.

Nata a Pesaro, è stata protagonista della stagione d'oro di rinascita del canto lirico nel secondo dopoguerra. La sua voce di soprano è rimasta ineguagliata per lo splendore vocale e l'intonazione adamantina. Fu soprannominata "voce d'angelo" dal maestro Arturo Toscanini in occasione del concerto di riapertura del teatro alla Scala nel 1946. A lei è stata dedicata una stella alla Hollywood Walk of Fame per il contributo all'arte e allo spettacolo. Un onore che hanno avuto solo 14 italiani.

Dopo il suo ritiro dalle scene la cantante lirica scelse San Marino come seconda patria. Ed è proprio la Fondazione Renata Tebaldi, nata sul Titano per desiderio dell'artista, che annuncia una serie di iniziative per celebrare il centenario.

Prevista oggi alle 11:30, in Via Eugippo, la piantumazione di una rosa dedicata alla soprano, mentre alle 18 si terrà, in diretta facebook, l'evento digitale "Buon compleanno Renata!". Parteciperanno il Presidente della Fondazione Renata Tebaldi, Niksa Simetovic, e le tre soprani di fama internazionale Fiorenza Cedolins, Elizabeth Norberg Schulz e Chiara Taigi.