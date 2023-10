Olimpiadi dell'inglese: San Marino conquista un podio e plaude ai suoi ragazzi

Nel servizio le interviste agli studenti Luna Canarezza, Matteo Pari e Alessandro Chierici; alla tutor Monica Cavalli e al Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi

Tornano a casa con il secondo posto di Stefania Cellarosi nelle prove individuali di livello B2 e una posizione di metà classifica che fa onore al gruppo. Ma al di là dell'orgoglio per il podio e il buon risultato di squadra, quella di Bucarest è stata un'esperienza che non dimenticheranno. Alla prima edizione dell'Olimpiade internazionale di lingua inglese hanno partecipato una 90ina di studenti in rappresentanza si sette nazioni.

In gara, per San Marino, tre ragazzi e altrettante ragazze – la più piccola ha 14 anni - preparati e agguerriti. Sette giorni lontani dal proprio paese, a contatto con culture diverse: è stata quella la vera prova, che li ha arricchiti. “Hanno accettato le sfide, si sono adattati con umiltà e volontà di inclusione”, commenta la tutor Monica Cavalli. Il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi si complimenta per il bel risultato “ma la cosa più importante – dice – è stato mettervi in gioco”.

Nel servizio le interviste agli studenti Luna Canarezza, Matteo Pari e Alessandro Chierici; alla tutor Monica Cavalli e al Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi