OMS: soddisfatta, la delegazione sammarinese, per la nomina di Hans Kluge a Direttore Generale per l'Europa

E' il belga Hans Kluge il nuovo Direttore Generale per l'Europa, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; ha raccolto il testimone dall'ungherese Zsuzsanna Jacab. L'elezione è avvenuta nel corso dei lavori della 69esima sessione del Comitato Regionale Europeo dell'OMS – che terminerà giovedì, a Copenaghen – e che vede la partecipazione di delegazioni di 53 Paesi, tra i quali la Repubblica di San Marino: rappresentata dal Segretario di Stato alla Sanità e dal Direttore Generale dell'ISS Andrea Gualtieri. Tra i temi sul tavolo l'equità, nel garantire l'assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini dei Paesi membri. A sostenere la nomina di Kluge anche il Titano. “Siamo sicuri – ha dichiarato Franco Santi – che potrà rafforzare ulteriormente la collaborazione tra il nostro Paese e gli organismi dell'OMS, e ci auguriamo possa supportare il progetto della Piattaforma dei Piccoli Paesi ideata proprio da San Marino 5 anni fa”. Kluge – già Direttore della divisione dei sistemi sanitari e della sanità pubblica dell'OMS – aveva visitato in diverse occasioni la Repubblica, rendendosi disponibile a fornire assistenza. Domani l'ultimo impegno della nostra delegazione, che interverrà durante la sessione dedicata all'Agenda 2030 dell'ONU.