Open Arms, la Procura dispone sequestro nave

La procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave della Open Arms ferma davanti a Lampedusa e l'evacuazione immediata dei profughi a bordo. Si tratta di un sequestro preventivo. Secondo quanto, si apprende, oltre all'inchiesta per sequestro di persona avviata nei giorni scorsi sulla base di esposti della ong spagnola, i magistrati hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d'ufficio.