Ore contate per l'anticiclone africano, arriva l'inverno

San Marino

Il Ponte dell'Epifania porterà via, insieme alle feste, anche il bel tempo e il clima mite. Ultime ore per l'anticiclone africano che ha tenuto per settimane le temperature ben al di sopra delle medie stagionali e che pare questa volta lascerà davvero spazio all'inverno. Già da oggi, prime piogge in Lombardia, Piemonte orientale, Liguria ed Alta Toscana. Peggioramento da domani, con l'arrivo di forti venti da Sud-Ovest, precipitazioni diffuse, nevicate abbondanti sulle Alpi oltre i 900 metri, mentre sugli Appennini la neve così attesa cadrà inizialmente a quote superiori i 1.500 metri, in parziale calo già da lunedì.

A San Marino e in Emilia-Romagna scatta l'allerta gialla della Protezione Civile per tutta la giornata di domani, sempre per l'arrivo del vento da sud-ovest, sarà moderato sulle coste, con rinforzi e raffiche di intensità superiore nell'entroterra e fascia appenninica. Possibili temporali, anche forti, dal tardo pomeriggio: con gli occhi puntati su fenomeni franosi, nelle zone segnate dalle condizioni idrogeologiche più fragili.