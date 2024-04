Palazzo Begni: visita di congedo di monsignor Emil Paul Tscherrig

Visita di congedo a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, per il Nunzio Apostolico e Decano del Corpo Diplomatico accreditato a San Marino, monsignor Emil Paul Tscherrig.

Già nel discorso pronunciato di fronte alla Reggenza aveva evidenziato i sentimenti di stima e gratitudine verso il Governo e il popolo sammarinese: “Ringrazio anche i colleghi membri del Corpo Diplomatico per la fiducia posta nella mia persona e per le sempre cordiali relazioni che hanno caratterizzato i nostri incontri”. Non manca un pensiero per Monsignor Andrea Turazzi e il benvenuto a Monsignor Domenico Beneventi, nuovo vescovo di San Marino – Montefeltro.

Nel video il bilancio di questi 6 anni di mandato di monsignor Tscherrig nell'intervista da Gianmarco Morosini durante la cerimonia di investitura della Reggenza.