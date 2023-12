Palazzo Pubblico: ASLEM in udienza per la campagna di solidarietà di Natale

Nel servizio le interviste a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità) e Patrizia Cavalli (Presidente ASLEM)

Dal 1997 l'Associazione Sammarinese per la lotta contro le leucemie e le emopatie maligne opera a sostegno dei malati e rispettive famiglie. In questi anni, afferma il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, lo spirito di volontariato nei sammarinesi è molto cresciuto. A dimostrarlo anche i numeri: sono 400 i nuovi donatori di midollo osseo iscritti nei registri dal 2019.

“Inarrestabile ed efficace – affermano i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina – il vostro impegno nell'attività di informazione e sensibilizzazione, anche in favore delle giovani generazioni”. Consegnate come da tradizione ai Capi di Stato le prime Stelle di Natale, simbolo di ASLEM e della campagna di raccolta fondi avviata per le feste.

Prevista per il 2024 la riqualificazione del reparto oncologico e oncoematologico dell'ISS: “Un nobile progetto – aggiunge la Reggenza – attuato in sinergia con le istituzioni sammarinesi”.

Nel servizio le interviste a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità) e Patrizia Cavalli (Presidente ASLEM)