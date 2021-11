Park Rock'n Roll: il concerto in occasione della Giornata mondiale del Parkinson a Dogana

La socialità è molto importante per i malati di Parkinson e le loro esigenze sono state messe a dura prova dalla pandemia. Sono poco più di 100 le persone malate di Parkinson a San Marino, ed il 40% di loro fa parte della neo nata Associazione Parkinson San Marino, che dopo avere mosso i primi passi all'interno dell'associazione Geriatria, ha sentito l'esigenza di un percorso autonomo. Iniziato proprio quando la pandemia ha messo a dura prova i bisogni degli scritti. In occasione dell'avvinarci della Giornata Mondiale, è stato organizzato per sabato al Nuovo di Dogana Park Rock'n roll, concerto per ritrovarsi ed autofinanziarsi.

Nel video l'intervista al neurologo Maurizio Stumpo ed a Luigi di Paolo, Pres ASSOCIAZIONE PARKINSON SAN MARINO