Parrucchieri e non solo: la realtà di Tonina Staff

Staff Tonina Parrucchieri Estetica Solarium nasce in Repubblica nel 1987 all’insegna della bellezza e del benessere in chiave moderna continuamente aggiornato. "La nostra attività è nata 34 anni fa da quella che è stata un'idea di mia mamma - racconta Valentina Grassi - che rappresenta ancora il motore portante di questo centro. Negli anni siamo cresciuti tanto visto che comunque sia il negozio si è allargato. Non siamo più solamente un salone unisex parrucchieri ma anche centro estetico. Siamo molto soddisfatti di quello che è stato il nostro percorso".









"Noi siamo sì nati come parrucchieri - spiega Valentina Grassi - ma ci siamo poi tanto evoluti. Siamo da 11 anni l'unico centro degradè autorizzato a San Marino. Il degradè è una tecnica di colorazione in verticale che permette di schiarire, colorare e ristrutturare i capelli in un solo tempo di posa. Da sei anni a questa parte poi abbiamo aperto anche il centro estetico quindi non solo capelli ma anche benessere-corpo". "Per il futuro - aggiunge - i progetti sono tanti, speriamo di poterli realizzare al più presto. Diciamo che questo periodo non è stato facile per nessuno e nemmeno per noi però la voglia di andare avanti è tantissima e sono sicura che con lo staff che abbiamo possiamo esaudire tutti i nostri desideri".

Nel servizio l'intervista a Valentina Grassi (Tonina Staff)