Pasqua e ponti di primavera, la Riviera fa le prove generali d'estate

La Rivera inaugura a Pasqua la stagione turistica 2019: con oltre 1600 hotel aperti, parchi tematici e tanti eventi.



Prove generali d'estate, sulla riviera romagnola, con la Pasqua ed i ponti di primavera. L’Osservatorio Trademark Italia e Sigma Consulting stimano che del milione e mezzo di viaggiatori del periodo pasquale il 26% alloggerà nelle strutture ricettive della Romagna. Sulla riviera 1.620 alberghi aperti, 1.200 ristoranti, attivi, anche se non ancora aperti, una buona parte dei 1.430 stabilimenti balneari della costa. Pronti ad offrire i servizi da spiaggia, meteo permettendo. Offerta completata dalla proposta dei parchi tematici e dal cartellone di eventi. Per l’Osservatorio la stima di spesa per il weekend di Pasqua dovrebbe attestarsi sui 160 euro al giorno a persona (circa il 10% in più del 2018) mentre la durata di queste brevi vacanze appare stabile: il 13% degli italiani trascorrerà fuori casa una sola notte, il 31% due notti, il 28% 3 notti. Solo il 5% progetta di restare lontano da casa almeno 6 notti.