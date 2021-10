Passaggio ultimato, San Marino Rtv sbarca sul nazionale: visibile sul canale 831

La configurazione dei mux Rai, con il passaggio dei canali secondari in H264, è stata completata. San Marino Rtv sbarca così sul nazionale e sarà visibile sul canale 831 del digitale terrestre. Il processo, che ha coinvolto alcuni canali specialistici di Rai (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola) e Mediaset (TgCom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv) è stato determinato dalla necessità di liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle tv locali, per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia. La dismissione definitiva della codifica Mpeg2, con l'obbligo per le emittenti di adeguarsi, sarà però stabilita in un provvedimento da adottarsi entro la fine del 2021. L'attivazione del Dvbt-2 a livello nazionale, invece, sarà disposta a partire dal 1 gennaio 2023.