Pedini Amati dal nuovo ministro Daniela Santanchè per parlare di turismo e l'invito a venire a San Marino

Un primo incontro positivo quello tra il nuovo ministro al Turismo Daniela Santanchè e l'omologo sammarinese Federico Pedini Amati. Clima di cordialità, a conferma del buon rapporto tra i due Stati. Negli uffici di Villa Ada a Roma si è parlato anche di progetti comuni come il TTT, il Tavolo territoriale del turismo, un gruppo di lavoro per coordinare un'offerta turistica di valore che coinvolge la Segreteria di Pedini Amati, il ministero per il Turismo Italiano, le Regioni Marche ed Emilia-Romagna e i comuni che hanno aderito. Santanchè ha valutato positivamente l'iniziativa, che i due ministri dovranno approfondire insieme. Ma da entrambe le parti è stata espressa la volontà di consolidare la collaborazione in ambito internazionale. "E' stato un primo incontro conoscitivo positivo - commenta Pedini Amati - e che ha visto mettere sul tavolo tanti argomenti comuni che riprenderemo nei prossimi giorni. Oggi il ministro Santanchè, appena insediato, ha molti impegni ma si è reso disponibile a prendere in mano i vari dossier tra Italia e San Marino e affrontarli tutti. Dunque confronto positivo che spero continui di persona a San Marino, avendola invitata personalmente a salire sul Titano".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo