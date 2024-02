Per Nunziatura Italia pronto il canadese mons. Rajic, 'gradito' dal Titano

Dopo un cardinale svizzero, alla Nunziatura apostolica in Italia potrebbe presto arrivare un arcivescovo canadese. E' atteso infatti a breve il cambio della guardia alla rappresentanza pontificia in Italia di via Po. In sostituzione del porporato Emil Paul Tscherrig, 77 anni compiuti il 3 febbraio, dal 2017 a Villa Giorgina e creato cardinale da Francesco nell'ultimo concistoro del 30 settembre scorso, sarebbe pronto a prendere il suo posto il canadese Petar Rajic, arcivescovo, 64 anni, dal 2019 nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. Mons. Rajic, indicato dalla Santa Sede, ha intanto ricevuto il gradimento della Repubblica di San Marino, Nunziatura che viene 'retta' assieme a quella d'Italia, come già è stato finora per Tscherrig.

Per quanto riguarda la duplice nomina del nuovo nunzio, l'iter non è ancora definito ma la conclusione sarebbe imminente.