ISS comunica che si sta lavorando per definire le modalità di iscrizione e accesso alla Casa per Ferie a Pinarella di Cervia per l'estate 2020.

Le linee guida per la riapertura verranno predisposte seguendo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna. L'organizzazione verrà ridefinita per consentire agli assistiti di poter usufruire anche quest’anno dei servizi della struttura. Le modalità di iscrizione e di partecipazione - riferisce ISS - saranno comunicate il prima possibile.