Polizia Civile: 20 patenti ritirate per alcol, sammarinese al volante con 5 volte il limite

Non cambia in questo 2024, il trend degli incidenti in Repubblica, da inizio anno sono 32 quelli rilevati dalla Pattuglia di Pronto intervento, dati costanti con il passato. A fare più notizia, nel bilancio divulgato dal comando di Murata, sono i 27 soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria per vari titoli di reato; così come l'abuso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida, fenomeno monitorato anche dalle provincie limitrofe: gli agenti hanno ritirato 20 patenti di guida; in un caso, il conducente sammarinese, coinvolto in un incidente, aveva un tasso alcolico cinque volte superiore al limite consentito di 0,5 g/l.

A questi si aggiungono le 7 patenti ritirate per guida pericolosa, con conseguenti provvedimenti sospensivi dell'Ufficio automezzi. Sul fronte ordine pubblico, i Poliziotti sono intervenuti anche in 16 tra liti, diverbi, persone in stato confusionale e violenza psicologica; tra cui un tentato suicidio. Sono stati 3 i casi in cui è risultato determinante il Taser, da poco in dotazione agli agenti.

Controllo del territorio anche per i Carabinieri di Novafeltria, nel corso dei quali sono state identificate 98 persone, controllati 63 veicoli ed elevate 8 sanzioni per violazioni al codice della strada. In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 7 esercizi pubblici. Durante i servizi tre persone sono state sanzionate poiché trovate alla guida dell’auto con un tasso alcolico superiore al consentito, tutti italiani per i quali è scattato anche il ritiro immediato della patente. Sono state, inoltre, 3 le contravvenzioni elevate per “ubriachezza” ad altrettanti giovani, residenti in Valmarecchia, sorpresi nell’abitato di Novafeltria, in evidente stato di ubriachezza che infastidivano ed importunavano i passanti.

Intanto il Corpo di Polizia locale di Riccione terrà una giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e di formazione per le guide cicloturistiche. Appuntamento martedì 12 marzo al Palazzo del Turismo. Il progetto vede la collaborazione dei consorzi Riccione Bike Hotels, Terrabici by Emilia-Romagna e Italy Bike Hotels e dell’Apt Emilia-Romagna con il presidente Davide Cassani testimonial dell’iniziativa