Povertà sanitaria, da domani al via la Giornata di Raccolta del Farmaco

Un gesto semplice ed immediato di sostegno. La povertà sanitaria non è un fenomeno nuovo, nemmeno a San Marino e purtroppo ovunque la crisi pandemica ha recato danni a salute e reddito. Nel presentare la 12esima edizione della raccolta del farmaco, al via da domani, il Segretario Roberto Ciavatta ha ricordato la grande risposta in termini di solidarietà convinta che hanno saputo dare i sammarinesi. I farmaci raccolti saranno consegnati alla Caritas San Marino Montefeltro, che registra un preoccupante incremento di richieste. Richiamato il gesto di gratuità di chi aderisce all'inizia e di chi con il suo tempo - sono tanti i volontari - permette che torni anche quest'anno a dare risposta ad una esigenza purtroppo molto diffusa.

Nel video l'intervista a Gianluca Foscoli, direttore Caritas San Marino Montefeltro ed a Marina Corsi, Responsabile territoriale Banco Farmaceutico Onlus