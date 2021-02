Prenotazioni vaccino anti Covid: potenziato il servizio, dopo la pioggia di telefonate al numero telefonico

Gli aggiornamenti sul Covid a San Marino

Si alza il numero dei contagi. Al via le prenotazioni dei vaccini per gli over 75. Qualche difficoltà nel prendere la linea per via di un intenso flusso di telefonate. 47 i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore, su 420 tamponi, 24 guariti. Si alza dunque a 374 – ieri erano 351 - il numero dei cosiddetti “positivi attivi”. Non si registrano, per fortuna, nuovi decessi. Aumentano di una unità i ricoverati – sono 26-, ma diminuiscono i pazienti in Terapia intensiva che attualmente ospita 8 persone, per un livello di saturazione del 67%. Si alza la percentuale tra nuovi positivi e tamponi, pari a 11,19%.









L'età media dei contagiati, 44 anni, è abbassata dai tre studenti di scuola media: due classi sono attualmente in quarantena ma al momento non si registrano altri focolai nelle scuole sammarinesi. Al via ieri le vaccinazioni con lo Sputnik, alle quali la stampa internazionale ha riservato grande attenzione, nelle immagini vedete il servizio dedicato da TV 1 RU, canale che stabilisce il maggior numero di ascolti in territorio russo. Il numero Iss 0549-994905, per le prenotazioni degli over 75, al quale dalle 8.15 alle 18 rispondono tre operatori CUP ISS, nel suo primo giorno di attivazione è stato tempestato di telefonate, tanto che in molti hanno rimarcato la difficoltà di prendere la linea.

Questa mattina 1290 persone hanno prenotato la prima e la seconda dose. È bene ricordare che gli over 75 che abbiano già contratto il coronavirus saranno chiamati in una fase successiva. Il servizio è stato potenziato attraverso la prenotazione on line dal sito ISS nella sezione “servizi on line”. A tal proposito ricordiamo che la Giunta di Città ha messo a disposizione per domani pomeriggio presso la Sala del Castello uno sportello fisico, che aiuti chi non ha dimestichezza con i sistemi informatici. Le vaccinazioni saranno effettuate tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.

A seguito dell'inizio della campagna della campagna anti Covid, il servizio di vaccinazioni pediatriche sarà trasferito dal 3 marzo negli ambulatori pediatrici, al 6 piano dell'Ospedale di Stato.

Clicca qui per prenotare online la vaccinazione anti Covid-19 (servizio attivo per gli over 75)