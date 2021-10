Presentato il volume "Quarant'anni di fotografia"

Presentato ieri sera al Teatro Titano il libro “Quarant'anni di fotografia” realizzato dall'Associazione sammarinese Foto Amatori. Ad introdurre la serata il Presidente dell'Associazione Foto Amatori Conrad Mularoni ed il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi. Presenti anche i vertici della governance della Banca Sammarinese d'Investimento.

Nel volume, pubblicato in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione dell'associazione, sono presenti con una serie composta da quattro immagini ciascuna, 28 soci ASFA che, in questa ultima decade dal 2010 al 2020, hanno dato il loro contributo all'associazione per la crescita e diffusione della fotografia. L'opera si divide in due parti; la prima con foto in bianco e nero mentre la seconda costituita da immagini a colori.