Prevenzione cardiovascolare: partita l'attività dell'ambulatorio mobile dell'Ambasciata dell'ordine di Malta

Otto appuntamenti in varie aree del territorio sammarinese per sensibilizzare e prevenire. È l'obiettivo della tensostruttura dell'ambulatorio mobile dell'Ambasciata dell'ordine di Malta che ha dato il via all'attività di screening cardiovascolari gratuiti per chiunque voglia usufruirne. Non solo prevenzione, ma anche promozione di una cultura della salute.

"È un'iniziativa lodevole - afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità - che abbiamo realizzato con il Sovrano Ordine di Malta, in particolare con l'Ambasciata, per lo screening cardiovascolare. L'attività viene svolta attraverso l'ambulatorio mobile a cui già oggi hanno aderito tanti sammarinesi".

Iniziativa che va ad integrarsi con le attività di prevenzione cardiovascolare condotte dall'ISS per migliorare l'efficacia clinica e la consapevolezza tra gli operatori sanitari e cittadinanza sammarinese.

"Il Sovrano Militare Ordine di Malta - afferma Giuseppe Ragini, Ministro Consigliere - ha sempre fatto delle esperienze sociali con i propri medici. In questo tour per San Marino facciamo misurazione della pressione, vediamo se ci sono fibrillazioni atriali e controlliamo anche il colesterolo".

Nel servizio le interviste a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità) e Giuseppe Ragini (Ministro Consigliere)