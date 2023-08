Problema affitti brevi: Italia e San Marino si interrogano sulle soluzioni. Le parole di Belluzzi e Sadegholvaad.

Un enorme patrimonio immobiliare che in tante città turistiche viene utilizzato solamente d’estate. In questo modo per studenti, lavoratori e famiglie diventa una vera sfida trovare un alloggio nel resto dell’anno.

È stato l’Istat in una recente inchiesta ad evidenziare l’impennata nazionale del fenomeno degli affitti brevi, che a Venezia è diventato addirittura una delle cause per cui l’UNESCO ne ha richiesto l’inserimento nei patrimoni dell’umanità a rischio.

A Rimini oggi il sindacato dei poliziotti ha lamentato in una lettera le difficoltà nel trovare un’abitazione. Proprio il comune di Rimini è tra quelli che richiedono di adottare una normativa nazionale che ponga un argine a questo tipo di mercato. "La proprietà privata è sacra ma è importante trovare quei correttivi che permettano ai proprietari degli immobili di trovare interessante anche affittare ai nostri concittadini" ci ha spiegato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

A San Marino il problema affitti si collega invece alla crescita costante degli iscritti all’università, che ha creato una competizione tra studenti e famiglie sammarinesi per i limitati posti letto a disposizione.

Per il Segretario all’Istruzione Andrea Belluzzi la soluzione sta nella realizzazione di uno studentato, che tanti altri paesi già mettono a disposizione degli Atenei. "Stiamo svolgendo studi di fattibilità per realizzare uno o più studentati - annuncia il Segretario - ma questo non pregiudica il grande bisogno di camere e posti letto universitari che hanno aiutato il mercato immobiliare di San Marino. Mettere a disposizione più alloggi innesca una dinamica virtuosa, perché permettono all'Ateneo di avere più iscritti e più docenti e il paese cresce".





Nel servizio le interviste a Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura) e Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini).