Problema casa, USL lancia l'allarme per i pensionati: "lettere di sfratto anche a chi ha pagato l'affitto"

L'Unione Sammarinese Lavoratori lancia un allarme sugli sfratti che stanno colpendo i pensionati sammarinesi. Il sindacato evidenzia la problematica di numerosi anziani soli che, nonostante si siano rivolti alle varie Istituzioni, hanno tuttavia ricevuto una lettera di sfratto. Si tratta di persone che, - spiega in una nota - dopo anni passati a vivere in appartamenti presi in affitto su cui hanno investito i loro risparmi, si ritrovano a dover affrontare un trasloco in un momento in cui non sono disponibili altre abitazioni.



"Questi pensionati, - denuncia USL - inoltre, si sono accorti di aver sottoscritto contratti transitori, che per loro natura dovrebbero avere durata di breve periodo, per anni; sono quelli ‘ordinari’ che vengono stilati quando si affitta per lungo tempo".

Il sindacato chiede chiarimenti sulla norma di riferimento e denuncia l'invio di lettere di sfratto da parte di alcune banche, nonostante i pensionati abbiano sempre pagato regolarmente l'affitto.



"Da più parti - specifica - sono arrivati appelli accorati per far rimanere le pensionate e i pensionati, ma l’istituzione bancaria proprietaria degli immobili pare non voglia sentir ragioni, auspichiamo torni sui propri passi".