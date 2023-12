Prosegue la messa in sicurezza della superstrada: completata l'installazione del nuovo guardrail

È stata completata l'installazione a Dogana, nel tratto dal confine di stato sino al sottopassaggio dell'Atlante, del nuovo guardrail dotato di illuminazione led integrata. 550 metri la lunghezza totale per un opera che prevede anche lo studio degli attraversamenti sia pedonali sia delle immissioni nelle vie trasversali.

In particolare è stato chiuso un attraversamento veicolare in corrispondenza di Piazza Enriquez in modo che le auto, in uscita dal parcheggio e dirette al confine di Stato, debbano dirigersi verso monte ed arrivare alla rotatoria per invertire il senso di marcia in completa sicurezza. Durante l’estate, è stato svolto un periodo di sperimentazione ed osservazione dei flussi veicolari che ha permesso di confermare la scelta del progettista.

Eliminato anche l'attraversamento pedonale vicino al sottopasso in quanto non risponde alla normativa sulla sicurezza, i pedoni quindi potranno attraversale la superstrada al sottopassaggio dell'Atlante. In primavera la messa in sicurezza del tratto stradale sarà completata da una nuova pavimentazione con un asfalto ad alta resistenza meccanica che consentirà di conseguire prestazioni superiori in termini di durabilità, stabilità e sicurezza.