Putin verso l'annuncio della guerra totale a Kiev

Quasi tutti gli edifici che compongono la vasta acciaieria Azovstal, ultima roccaforte ucraina a Mariupol, sono stati distrutti. Ci sono grandi buchi nei tetti, segno rivelatore di un attacco militare, di cui alcuni completamente crollati e altri ridotti in macerie. Molti degli edifici residenziali e governativi direttamente a est dell'impianto sono stati completamente rasi al suolo. Non è chiaro dalle immagini satellitari scattate ieri e pubblicate dalla Cnn se siano state distrutte anche le strutture sotterranee dove stavano trovando rifugio soldati e civili ucraini.

Intanto in Russia Putin potrebbe abbandonare il termine “operazione militare speciale” per indicare l'invasione dell'Ucraina e parlare di “guerra totale” a Kiev. In cerca di una rivincita ai fallimenti militari sembrerebbe infatti che gli alti ufficiali dell'esercito russo starebbero spingendo il presidente ad annunciare il cambiamento durante la parata annuale del “Giorno della Vittoria” il 9 maggio.

La mossa permetterebbe al Cremlino di attivare la legge marziale, coinvolgere i suoi alleati in un aiuto militare e proclamare la mobilitazione di massa. Sottolineato però da Mosca come il pensiero di un conflitto nucleare sia inammissibile: “Imperativo riaffermare che i rischi vadano ridotti al minimo” dichiara il direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo Vladimir Yermakov.