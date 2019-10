Rally Legend: una edizione da record

bilancio Legend

Il Rally Legend si conferma un evento irrinunciabile per appassionati e non del mondo dei motori. Oltre 80.000 le presenze complessive nei quattro giorni di gare e show. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – evidenzia il presidente della Federazione Auto Motoristica Sammarinese Paolo Valli – sia in termini di presenze sia di ampiezza di pubblico”. 1200 le persone totali che, alternandosi, si sono occupate dell'organizzazione: “Voglio elogiare ogni componente del sistema che ha collaborato per la piena riuscita del Legend” aggiunge Valli.

Eventi di questo genere sono una boccata di ossigeno per il settore turistico evidenzia Francesco Brigante, presidente di Consorzio 2000. Essendo concentrato all'interno del territorio i numeri per ristoranti ed alberghi sono stati estremamente positivi con questi ultimi che hanno registrato il tutto esaurito nelle giornate di venerdì e sabato. “Presenze che senza il Rally – spiega Brigante - non si sarebbero mai registrate nel mese di Ottobre”.

Più di 250 i giornalisti e gli operatori accreditati che hanno raccontato i traversi e le evoluzioni di Ken Block, Miki Biasion, Gigi Galli e 150 equipaggi iscritti. Attenzione alla sicurezza infine che è rimasta sempre massima con le forze dell'ordine che hanno cercato di limitare il più possibile disagi alla circolazione e alle migliaia di turisti presenti.