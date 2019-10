RallyLegend: le strade chiuse giovedì 10 ottobre

Queste le vie coinvolte oggi, GIOVEDÌ 10 OTTOBRE, dalla manifestazione, dalle ore 18.30 alle ore 23.00 (e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento di “Rallylegend Show”):

- Via Quattro Giugno con direzione Città/Dogana nel tratto dall’incrocio con Via Ezio Balducci all’incrocio con Via Olivella (deviazione del traffico su Via Ezio Balducci), Via Quattro Giugno con direzione Dogana/Città da incrocio con Via Ponte Mellini fino all’incrocio con Via Carlo Padiglione (deviazione del traffico su Via Ponte Mellini – dalle ore 18.30 alle ore 19.30 il traffico veicolare resterà aperto con transito ad intervalli sulla rotatoria di Via Quattro Giugno), Via H. Bustamonte, Str. La Ciarulla, Str. Costa del Bello da Via La Ciarulla fino ad incrocio con Via Monia, Via L. De’ Medici, Via E. Morri, Via Ponte Mellini da rotatoria con Via Rancaglia a rotatoria sua Via Quattro Giugno con accesso consentito ai soli residenti – istituzione del doppio senso di marcia in Str. Friginetto.

- dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di mercoledì 9 ottobre 2019 e dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di giovedì 10 ottobre 2019 per test vetture in Loc. Serra Ventoso: Str. Forfaneletto, Via Serra Ventoso, Str. Genga Aguzza con possibilità di transito ai soli residenti (previo accordo con gli ufficiali di gara);

- dalle ore 14.00 di venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 24.00 di lunedì 14 ottobre 2019: intera area P.le Giovanni Paolo II (compresa area retrostante palestra Casadei);