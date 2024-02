Ravenna, sabato nuovo sbarco: "siamo pronti" assicura il sindaco che non risparmia critiche al Governo

Nel video l'intervista al sindaco Michele De Pascale

Per l'ottava volta, dopo il primo sbarco al nord che risale al 31 dicembre 2022 – giorno in cui girammo queste immagini- il porto di Ravenna è stato nuovamente individuato come 'porto sicuro' per l'arrivo della nave Ong Geo Barents di Medici senza Frontiere.

A bordo dell'imbarcazione ci sono 134 migranti: 87 uomini, 13 donne, 34 minori di cui 15 non accompagnati. Arrivano da Siria, Pakistan, Bangladesh, Marocco, Egitto, Etiopia, Eritrea ma anche dalla Palestina. “La macchia organizzativa locale è pronta” assicura il sindaco che mantiene una posizione critica con il Governo “trovo disumano costringere queste persone a fare giorni di navigazione in più- ha detto il primo cittadino Michele De Pascale – da un punto di vista organizzativo non c'è mai stato un coordinamento tecnico organizzativa con il governo, l'unica macchina che funziona è quella locale, specifica riferendosi alla riunione convocata dal prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, un tavolo di coordinamento, con tutti gli Enti interessati per definire tempi e modalità dell’accoglienza, che si è svolto nel pomeriggio”

Nel video l'intervista al sindaco Michele De Pascale, che conclude amaro "per queste povere persone, dopo la disumanità devono subire la disorganizzazione".