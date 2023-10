Reggenza: in un Regolamento il Cerimoniale e le “buone pratiche” comportamentali

L'applicazione è prevista a partire dalla prossima Legislatura; è comunque da sottolineare come buona parte delle indicazioni - contenute nel Regolamento adottato nella seduta congressuale del 27 settembre – siano nient'altro che la messa nero su bianco di consuetudini e prassi consolidate. La forza del simbolo, alla base del Cerimoniale degli eventi istituzionali e di rappresentanza della Reggenza. Punto di riferimento dei sammarinesi, specie nei periodi burrascosi. Proprio per garantire in ogni circostanza la dignità ed il rispetto dovuti alla Suprema Magistratura, nelle disposizioni adottate dal Governo sono anche previste norme comportamentali riguardanti la sfera privata. Astenersi dal partecipare ad eventi organizzati da forze politiche, ad esempio; o a manifestare i propri convincimenti personali in contesti pubblici. E ciò visto il ruolo super partes. Elemento decisivo, ma non l'unico alla base dell'”auctoritas” reggenziale. Altre indicazioni riguardano allora la forma, il contegno. Come il non farsi coinvolgere in discussioni; l'astenersi dall'utilizzo di social network, dal maneggiare denaro; un dress code “formale, sobrio ed elegante”, pur essendo consentito un abbigliamento sportivo per l'allenamento fisico, da svolgere comunque con discrezione. Capitani Reggenti chiamati anche a non frequentare locali pubblici di intrattenimento; o a farlo con un accompagnatore, assicurando la dignità del ruolo. Questo in territorio. Considerate non consone le uscite private oltreconfine “se non per visite brevi a congiunti o per ragioni mediche o altro caso di necessità”. Buone pratiche già conosciute, insomma, seppur non ancora indicate in modo dettagliato all'interno di un Regolamento.