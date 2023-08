Residenze fiscali, sindacati: "No a elusione ed evasione"

“E' un ritorno al passato, tra elusione ed evasione”. Questo il commento delle tre sigle sindacali sammarinesi dopo l'approvazione in Consiglio degli articoli relativi alle residenze fiscali non domiciliate: “Questa mossa – aggiungono – è la dimostrazione di quanto la politica sia lontano dai problemi quotidiani del Paese e delle famiglie. E' stata approvata è la parte peggiore del Des”. Il timore dei sindacati è che il provvedimento possa portare con sé “opacità, speculazioni finanziarie.

Tra i possibili beneficiari ci sono anche i residenti fiscali in Italia – sottolineano – inizialmente esclusi in prima lettura: decisione che creerà tensioni con Roma e il rischio concreto di attrarre colletti bianchi collegati alle organizzazioni criminali”. Da qui l'invito all'esecutivo a confrontarsi con le forze sociali e con il Paese. “Chi sarà in grado – si chiedono i sindacati – di controllare puntualmente e con i necessari strumenti informatici e transnazionali questi personaggi abituati a muoversi in maniera disinvolta tra i cinque continenti e che per loro natura sono sfuggenti ed opachi?”.

Le confederazioni chiedono infine di tutelare l'economia sana, produttiva e stabile, quale pilastro del futuro di San Marino. “Il contrasto a elusione ed evasione – concludono – è una battaglia di civiltà che da sempre abbiamo messo al centro della nostra azione sindacale”.