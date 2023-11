La Segreteria all'Istruzione ricorda il termine del 30 novembre per richiedere il contributo per i libri scolastici e le agevolazioni per il trasporto, destinati a tutti gli studenti delle superiori e Università residenti in territorio. Per richiederlo si consiglia di utilizzare il Portale dei Servizi Pa, applicativo ECOS. Altrimenti di prenotare un appuntamento all'Ufficio Diritto allo Studio.