Rimini: profughi in Prefettura per chiedere di non essere trasferiti

Consegneranno una lettera al pretetto, Giuseppe Forlenza, nella quale chiedono di restare a Rimini e non essere trasferiti. Sono oltre cento i profughi, riporta il Corriere romagna, che si presentano in Prefettura per chiedere un alloggio in riviera. Dopodiché si sposteranno in comune per consegnare una analoga missiva al sindaco Jamil Sadegholvaad.

"Nessuno vuole lasciare il territorio - osserva Giosuè Salomone, presidente di 'Riviera Sicura' -: tra le partenze verso il Piemonte in molti hanno lasciato a Rimini madri o sorelle. Per questo ci rivolgiamo anche alle famiglie romagnole: una accoglienza, anche temporanea, congiuntamente al lavoro della Prefettura che quotidianamente riesce a trovare nuovi posti nei Cas, consentirebbe di aprire una fase successiva. Finchè non si stabilizza la situazione, però, anche questo diventa complesso - aggiunge - : molti dei rifugiati che stavano frequentando corsi di italiano e che avevano dato disponibilità all'avviamento al lavoro sono stati trasferiti; praticamente ogni giorno si riparte quasi da zero".