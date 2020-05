Rimini pronta alla fase 3 tra dubbi, proposte e polemiche

Sentiamo Giuliano Lanzetti, Saverio Sabbioni e le voci di alcuni bagnini.

Da lunedì riaprono negozi, bar, ristoranti e anche le spiagge. La voglia di ripartire nell'energia di chi cammina, costeggia il mare ancora blindato, occhieggia dentro locali che da lunedì potranno aprire. Ma quelle mutande bianche che sventolano a Marina Centro, indicano una protesta che non si ferma. Rinascita Pubblici Esercizi lamenta l'assenza di un protocollo: “non ci hanno ancora detto come riaprire” dice Giuliano Lanzetti, davanti al Bounty. L'esigenza di rimettere in moto una macchina che garantisce una percentuale significativa della ricchezza dell'Emilia Romagna ha spinto la Regione a giocare d'anticipo, ma i ristoratori aspettano ancora protocolli chiari “sarà un'estate diversa, abbiamo bisogno anche di tutelare i nostri dipendenti” cosi il ristoratore Saverio Sabbioni.

Intanto fervono i preparativi anche sulla spiaggia. Regione ed associazioni di categoria hanno proposto un documento che fissa i paletti dell'estate 2020: la superficie minima tra ombrelloni, tra lettini, tra le attrezzature, e poi stewart appositamente formati per lo smistamento. Ma qui c'è semplicemente odore di vernice e voglia di inaugurare la stagione. Con quel sano ottimismo tutto romagnolo, che i bagnini sanno riassumere con la loro proverbiale sintesi.

Nel video l'intervista a Giuliano Lanzetti, Rinascita Pubblici esercizi, e Saverio Sabbioni, Ristorante Amerigo e le voci di alcuni bagnini.