Rimini: "Sold out sfumato all'ultimo minuto" commenta Carasso di Promozione alberghiera

l'intervista a Antonio Carasso

"Un sold out sfumato all'ultimo minuto, ci stavamo preparando ad un grandissimo week end " così Antonio Carasso, presidente Promozione Alberghiera.

In riviera il brusco calo delle temperature ha fermato le richieste. Alcune telefonate sono arrivate per posticipare la prenotazione nel prossimo ponte, quello del primo maggio. Con 500 alberghi aperti ed un meteo che sembra in miglioramento, il sistema turistico Rimini si conferma vincente. A fare da traino ci sono eventi molto forti che garantiscono prenotazioni certe come il Congresso di Rinnovamento delle Spirito, i Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschile e femminile e il torneo di basket giovanile 'Memorial Claudio Papini' con 134 squadre che arrivano da domani fino a domenica.

Nel video l'intervista a Antonio Carasso di Promozione alberghiera