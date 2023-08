Riscoperta del territorio: la ‘passeggiata’ della Reggenza tra Centro Naturalistico, Ferrovia e Villino Bonelli

Proseguono le giornate che i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini stanno dedicando alla riscoperta dei luoghi meno noti della nostra Repubblica.

L’uscita di ieri è partita da una vista al Centro Naturalistico di San Marino, luogo tutt’altro che sconosciuto ma che meriterebbe maggior rilievo per l’attività di prevenzione e divulgazione che svolge sul territorio. Come ha spiegato il direttore Sandro Casali, ogni anno il Centro Naturalistico ospita quasi 2.500 studenti sammarinesi, con visite quotidiane da parte delle scuole che la rendono un luogo primario per l’educazione dei giovani cittadini.

Passaggio successivo della giornata la camminata attraverso alcune delle gallerie di quella che fu la ferrovia Rimini-San Marino. Giancarlo Terenzi, presidente dell’Associazione Treno Bianco Azzurro, ha ricordato tanti aspetti di un periodo inimitabile nella storia del territorio. Un progetto avveniristico caratterizzato sul suo percorso da 17 gallerie, che durante la Seconda guerra mondiale furono in grado di ospitare circa 100.000 rifugiati.

La camminata è poi proseguita su un sentiero adiacente al cimitero di Montalbo che ripercorre con precisione un tratto della ferrovia. Il percorso è stato riaperto al pubblico lo scorso anno proprio grazie al lavoro dell’Associazione Treno Bianco Azzurro.

Tappa finale di una giornata all’insegna della natura è stata il Villino Bonelli situato nel Parco di Montecchio. Un edificio storico-artistico che solamente una volta entrati è in grado di svelare la sua classe senza tempo.

Tra le istituzioni presenti anche il segretario di Stato all’Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi, il Segretario di Stato agli Interni e ai Rapporti con le Giunte di Castello Gian Nicola Berti. Nel servizio le parole del Segretario Gian Nicola Berti e il Capitano del Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini.

