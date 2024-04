“Rivedere il nostro ruolo”: le Giunte incontrano i Capitani Reggenti e chiedono maggiore ascolto

È un tema diventato ormai ricorrente quello della carenza di considerazione delle Giunte di Castello da parte di Istituzioni ed Enti Pubblici sammarinesi. Nell'incontro avuto con i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, ed il Segretario di Stato agli Interni Gian Nicola Berti, i rappresentanti dei Castelli hanno riportato all'attenzione la mancanza di comunicazione in particolare con l'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici: “Non abbiamo alcun tipo di informazione – afferma il portavoce Roberto Ercolani – su quando, dove e come vengono svolti i lavori. Dispiace poi vedere come in periodo di elezioni vengano avviati numerosi lavori ordinari di mantenimento, quando sarebbe più opportuno distribuirli nell'arco della legislatura”.

Sottolineata la carenza di cantonieri e chiesta poi maggiore attenzione alla propositività delle Giunte: “Mancano punti di ritrovo per giovani ed anziani – afferma Ercolani – e le nostre possibilità di intervento su aspetti come questi sono pari allo zero. Ci sono poi richieste quasi banali, come la mancanza di un dominio mail dedicato alle giunte, che da anni chiediamo di risolvere ma senza ascolto”. Opportuno quindi per Ercolani rivederne il ruolo: “Perché – dice – se ci viene chiesto di gestire le opere pubbliche dei Castelli senza però essere ascoltati, è inutile”.