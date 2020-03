Rivolta nelle carceri, ass. Antigone: "L'isolamento porta alla violenza"

L'onda lunga del coronavirus nelle carceri italiane si trasforma in protesta, con immagini che rimandano a scenari di aperta rivolta: 6 morti a Modena, maxi evasione da Foggia. 27 istituti di pena in agitazione, poi lentamente la situazione torna alla normalità. La protesta verte soprattutto sulle nuove disposizioni anti-coronavirus che limitano i contatti con i parenti. Fondamentale, secondo l'Associazone Antigone, che in queste ore diminuisca la popolazione carceraria.

Nel video l'intervista a Serse Soverini, deputato PD commissione Giustizia della Camera e Susanna Marietti, coordinatrice nazionale Antigone