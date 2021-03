Romagna, stretta sulla scuola, i sindaci scrivono a Bonaccini

Nel servizio Leonardo Bindi

Intanto in Romagna fa discutere la stretta sulla scuola, da domani in dad al 100%, infanzia e nidi esclusi. "Una scelta non suffragata da dati numerici che permettano di attribuire la responsabilità del contagio agli ambienti scolastici”. Un gruppo di sindaci del territorio dell’Ausl Romagna, nove dei quali della provincia di Rimini, (Bellaria, Gatteo, Riccione, Coriano, Morciano, Novafeltria, Casteldelci, San Leo, Talamello.) ha scritto al presidente della Regione Bonaccini e all’assessore Donini per esprimere valutazioni e richieste in particolare sul tema scuola. Si chiede una velocizzazione del piano vaccinale, con una pronta copertura del personale scolastico, e sostegni alle famiglie, per le quali è ribadita l'importanza del sostegno psicologico e sociale.







Particolare la situazione di Forlì, che dopo avere chiesto l'esenzione dalla zona arancione scuro cerca un equilibrio nelle sfumature della geografia dei colori: pronta un' ordinanza che la andrà ad uniformare alle città vicine per quanto riguarda le Scuole Superiori, salvaguardando però le elementari e medie.

Nel video l'intervista al Sindaco di san Leo Leonardo Bindi