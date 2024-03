Rtv, dimissioni dg Vianello: rsa vede i dipendenti dopo l'incontro con la politica

La RSA della San Marino Rtv, preso atto delle dimissioni immediate e irrevocabili del Direttore Generale Andrea Vianello, ha convocato ieri un’assemblea generale, a seguito dell’incontro avuto in mattinata con Presidente e Vice Presidente Eras, Luca Beccari e Teodoro Lonfernini, dove sono state approfondite alcune tematiche e disponibilità di intervento a sostegno della situazione creatasi.

La Rsa, in questo momento di rinnovata transizione, affiancherà la Presidenza per tutte le situazioni che riguardano le fasi delicate dell’azienda per continuare a garantire il suo futuro, raccogliendo la comune volontà dei dipendenti di impegnarsi a tal fine.