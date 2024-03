Rtv: presa d'atto in Cda delle dimissioni del Dg Vianello. Vertici Eras: "Ragionare sulla strategia"

“Il disavanzo dell'anno 2023 è stato quantificato in circa 1.950.000 mila euro – fa sapere il Presidente del Cda di Rtv Pietro Giacomini - che sono però ampiamente coperti dalle riserve della stessa azienda. E' una preoccupazione per il futuro perché nel corso degli anni si potrebbero ledere anche queste riserve e allora la problematica sarebbe molto più complicata”. Dalla mancata approvazione della proposta di bilancio da parte del Cda alle dimissioni del Direttore Generale Andrea Vianello: tra i dipendenti della San Marino Rtv la naturale preoccupazione per il futuro ma anche la disponibilità a dare un segnale di vitalità e di rilancio. Sullo sfondo mesi di scadenze importanti per le quali il servizio pubblico risulta imprescindibile. “Oggi – aggiunge Giacomini - abbiamo convocato un Cda straordinario per la presa d'atto delle dimissioni del Direttore Vianello, ufficializzate e confermate ieri davanti ai membri del Governo sammarinese che sono i vertici amministrativi di Eras ovvero il socio sammarinese”. Che cosa rischia ora l'azienda? “Ha dei rischi ma è un'azienda che è asset principale e fondamentale delle istituzioni perché è il primo strumento di informazione e quindi non mancherà sicuramente l'interessamento dello Stato per mantenere operativa la Rtv”.

“Il futuro dell'azienda non è in discussione”, così i vertici Eras in risposta agli ultimi accadimenti. E con una garanzia: “Faremo di tutto per superare questa situazione di bilancio difficile e delicata – dicono - anche laddove dovesse comportare un investimento maggiore da parte sammarinese”. “I problemi si risolvono e le criticità si gestiscono - dice il Presidente Eras Luca Beccari. “La Rtv ha una situazione economico patrimoniale più fragile rispetto al passato anche per effetto di contingenze che si sono stratificate nel tempo". Il Segretario di Stato agli Esteri ribadisce che, insieme al socio Rai "le scelte devono essere condivise, priorità sarà individuare un nuovo Direttore Generale, ma con il socio italiano bisogna ragionare su una figura in grado di traghettare l'azienda su binari più tranquilli". Dopodiché l'obiettivo del Governo sarà ragionare sulla strategia pluriennale che permetta all'azienda di intervenire con una strategia di programmazione dei ricavi per ritrovare l'equilibrio economico. Per il vice presidente Eras, Teodoro Lonfernini, "c'è un futuro ben programmato, in chiave di politiche da progettare, sia di questo governo e di quello che verrà. Nessuno può e deve mettere in discussione la nostra Emittente di Stato, punta avanzata di promozione del nostro Paese". Per il Segretario di Stato al Lavoro "ci sarà un futuro oltre a queste situazioni da dover gestire per riportare la Tv sammarinese nel giusto alveo di rilancio e continuità".

Nel video le interviste a Pietro Giacomini, Presidente Cda San Marino Rtv; Luca Beccari, Presidente Eras e Teodoro Lonfernini, Vice Presidente Eras