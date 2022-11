Salesiani: commemorazione alla statua di Don Bosco

Alcune immagini della commemorazione della statua di Don Bosco, a Borgo Maggiore

In occasione del 100 anni dell'arrivo dei Salesiani a Borgo Maggiore, nel pomeriggio di ieri, alla presenza di tanti giovani del gruppo scout, c'è stata una commemorazione alla statua di Don Bosco che si trova all'interno del parco dedicato al Santo, dietro all' ex Istituto musicale. Un momento di riflessione sull'opera educativa verso i giovani nello stile di don Bosco, al quale ha partecipato anche il Capitano di Castello di Borgo Barbara Bollini. Poi si è svolta la Santa Messa, presso la chiesa della Madonna della Consolazione a Borgo Maggiore.