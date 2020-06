"Salta in macchina, si va a scuola!": la protesta silenziosa del Comitato Bimbi e Genitori RSM

In una nuova nota il Comitato Bimbi e Genitori RSM torna a ribadire i punti principali per cui, da giorni, si sta battendo. Il gruppo chiede la riapertura totale delle scuole a settembre senza obblighi di mascherine o distanziamento sociale, nessun utilizzo di didattica a distanza, favorire pratiche come l'Outdoor Education e di aprire tutti i centri estivi senza misure di prevenzione.

Per perorare la causa i genitori e bimbi del comitato hanno dato vita ad una protesta silenziosa nominata "Salta in macchina, si va a scuola!". Ogni sera un corteo di automobili si riunisce sulle strade sammarinesi con le quattro frecce accese e dei fiocchi appesi. Gli aderenti, assicura il gruppo, aumentano di giorno in giorno.