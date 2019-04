Salute e prevenzione: Al Kursaal l'importanza dei primi mille giorni di vita

Investire precocemente in salute. Anche l'OMS punta i riflettori sui primi mille giorni di vita, una medicina in divenire fondamentale per la prevenzione. Ne ha parlato proprio ieri al Kursaal, nella seconda giornata della ricerca italiana nel mondo, la professoressa Vincenzina Bruni. Non un semplice medico, ma un luminare della medicina e della ricerca, caposcuola degli studi sulla ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza, insignita nel 2004 dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Una conferenza, organizzata dall'ambasciata d'Italia con il patrocinio della Segreteria di Stato alla Sanità, per spiegare come prevenire malattie metaboliche, diabete e complicazioni cardiovascolari.

Nei consigli alle future mamme l'attenzione allo stile di vita, nella consapevolezza che la salute del bambino inizia dal concepimento. Comportamenti virtuosi che vanno seguiti durante la gravidanza mentre, nel completare quei mille giorni che segnano il futuro, grande importanza riveste l'allattamento al seno.

Nel servizio l'intervista a Vincenzina Bruni