"Salvarsi con il sonno da malattie fisiche e mentali" nell'incontro organizzato dalla SUMS femminile

Il sonno come una delle armi principali per proteggersi da malattie fisiche e mentali. Al palazzo femminile SUMS una conferenza per aiutare a capire quanto un corretto riposo giochi un ruolo decisivo per una buona qualità della vita.

In cattedra il Dottore in Psicologia Luca Canini che ha paragonato il sonno, per la sua importanza, ad altri elementi vitali come l’acqua, l’aria e il cibo.

Questo perché dormire bene incide su tantissimi aspetti della nostra quotidianità. Passano anche dall’assenza di sonno l’irritabilità e le ansie giornaliere. Così come la mancanza di energia e le perdite di memoria.

"Alcuni consigli per un giusto equilibrio notturno sono di regolarizzare i propri ritmi, fare attività fisica ma non nelle ore serali - ha spiegato il Dottor Luca Canini - Inoltre sarebbe da evitare l'utilizzo di caffeina, nicotina e alcool e stare il più possibile lontani dallo stress".

Dormendo bene si garantisce quello che viene definito l’invecchiamento attivo. Ne giova la salute allontanando il rischio di malattie cardiovascolari, di demenza o persino del diabete. Inoltre, anche la depressione si collega a uno sbilanciamento delle ore di sonno, soprattutto quando queste sono superiori al necessario in quella che viene definita ipersonnia.

Nel servizio l’intervista al Dottore in Psicologia Luca Canini.