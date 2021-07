Sammarinesi bloccate a Malta: confermata la positività di una delle 3 ragazze

Sono ancora a Malta le tre giovani studentesse sammarinesi: una delle tre è stata confermata positiva al test per il Covid. Non era un falso positivo, quello riscontrato in una delle tre 17enni sammarinesi bloccate a Malta: il nuovo tampone eseguito ha confermato la positività. E' dunque separata dalle altre due ragazze, ma asintomatica. Anche le due negative però non possono uscire dalla struttura scolastica che le ospita né, tantomeno, tornare a casa, anche se una ha ricevuto il foglio di via per poter ripartire a fine luglio. Via mail hanno anche potuto ricevere il green pass vaccinale appena perfezionato a San Marino dove, inoltre, al momento i positivi restano due.

Anche 15 studenti di 18 anni veneziani sono rimasti bloccati nell'isola greca di Ios, poiché alcuni di loro sono risultati positivi: avevano fatto tutti almeno una dose di vaccino. E a tal proposito, per l'Ema è ancora troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una terza dose di richiamo contro il Covid-19, perché i dati dalle campagne di vaccinazione non sono ancora sufficienti per capire quanto durerà la protezione. E mentre per l'Oms è “fortemente probabile” che si svilupperanno nuove varianti del Covid “più pericolose”, la variante Delta corre e fa aumentare i contagi soprattutto in Spagna, Paesi Bassi, Cipro e Malta. In Italia 2.455 l'incremento, 9 i decessi, e due ricoveri in più in terapia intensiva. In Emilia Romagna sono 167 i nuovi positivi, com'era a inizio giugno, nessun decesso, e a Rimini 29 casi in più (26 sintomatici).