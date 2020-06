San Marino: 24 guariti e tre positivi nelle ultime 48 ore

88 i tamponi eseguiti, tra ieri e mercoledì, e i nuovi casi positivi rilevati sono 3, mentre i guariti, con doppio tampone negativo, sono 24. Da tre giorni, nessuno ricoverato in Ospedale, mentre le persone positive al Covid in isolamento domiciliare sono 132. Altre 195 sono in quarantena e tra queste 8 sono sanitari e 3 appartengono alle forze dell'ordine. Dall'inizio dell'emergenza, a fine febbraio, ad oggi sono 695 i casi registrati a San Marino di Covid 19, 520 i guariti e il numero dei decessi complessivi è fermo a 42, dal 22 maggio. Prosegue intanto lo screening sierologico: 13.547 i test finora effettuati. A San Marino, così come previsto da decreto, verranno eseguiti su tutta la popolazione.