San Marino: 50 guarigioni da venerdì a domenica

Solo apparentemente preoccupanti le 7 nuove positività, riferite nel bollettino del Gruppo di Coordinamento. Non si tratta infatti di un'improvvisa impennata epidemica, perché i dati diffusi oggi – dopo un weekend senza aggiornamenti - si riferiscono all'andamento dell'infezione nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. In questo arco temporale – più lungo, dunque, rispetto a quello solitamente preso in considerazione - sono stati refertati 164 tamponi, con l'accertamento di ben 50 guarigioni.

Alla luce di ciò il numero complessivo dei guariti – dall'inizio dell'epidemia – è ad oggi quasi 3 volte superiore a quello dei soggetti attualmente positivi al coronavirus. Che sono 167: solo uno dei quali ricoverato in Ospedale, nel reparto di Terapia intensiva e semintensiva. Gli altri stanno tutti attendendo il decorso della malattia in isolamento presso il proprio domicilio; perché asintomatici o comunque con un quadro clinico non preoccupante. Anche questa volta, poi, non si registrano decessi, mentre scendono a 279 le quarantene attive.

L'attività di screening, intanto, procede a pieno regime. Sfiorano quota 5.000, infatti, i tamponi effettuati fino ad ora; oltre 12.000, invece, i test sierologici eseguiti presso il laboratorio analisi del nosocomio di Cailungo.