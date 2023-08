San Marino apre all'Istruzione Superiore privata

Nel video l'intervista al Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi

La Legge quadro, approvata ad aprile, risponde ad un importante obiettivo: migliorare i percorsi scolastici, aprendo anche i confini a nuovi istituti. Si completa di fatto il processo di pieno riconoscimento internazionale del sistema di istruzione sammarinese, che viaggia in Europa – dice Andrea Belluzzi – grazie al contributo dell'Università di San Marino e al lavoro della Segreteria. “Prima siamo entrati nel processo di Bologna e nel 2023 abbiamo completato in maniera definitiva, con la Legge Quadro in materia universitaria, l'accreditamento non solo dell'Università di San Marino ma anche del nostro sistema paese, che oggi – ricorda Belluzzi - ha anche l'Istituto Musicale come ente considerato di livello universitario e accreditato a livello europeo”.

La legge stabilisce principi e finalità che devono ispirare l'attività degli Istituti di Istruzione Superiore sammarinesi e il Decreto in questione fissa criteri e procedure per la costituzione di istituti privati, l’accreditamento dei loro programmi di studio nonché l’insediamento di quelli già operanti in altri Paesi. Il rilascio di titoli accademici, inclusi corsi a distanza, avverrà previa autorizzazione del Congresso di Stato. Validità e serietà saranno garantite da una serie di verifiche. A tal proposito verrà incaricata l'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che risponde agli organismi europei, “che è l'elemento di qualità a cui noi ci rifacciamo” chiarisce Belluzzi.

“L'Agenzia vigila e monitora l'università pubblica di San Marino, vigilerà e monitorerà l'istituto Musicale (che anch'esso avrà una sua normativa di riforma), così come futuri possibili enti privati”. Il percorso intrapreso, che apre i confini dell'istruzione, crea valore e sviluppo. “Avere un sistema serio e che funzioni ha sicuramente potenziali ricadute sul sistema economico e paese. Abbiamo tutti potuto vedere quale è il contribuito in questo senso della nostra università. Come paese che fa parte di un sistema di istruzione superiore, dovevamo normare anche l'istruzione di natura privata. Per colmare un vuoto e lanciare un messaggio. Il messaggio riguarda il livello qualitativo che vogliamo, dove abbiamo posizionato l'asticella. Così come è stata fino ad oggi la bandiera del sistema universitario di San Marino, quello di Unirsm - conclude Belluzzi - il livello sarà alto e di grande qualità”.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi