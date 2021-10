San Marino: calano i positivi attivi. Invariato il dato delle ospedalizzazioni

Invariato, sul Titano, rispetto al precedente aggiornamento, il dato delle ospedalizzazioni: al nosocomio di Cailungo resta una sola persona positiva al Covid, ricoverata in terapia intensiva; nessun paziente, invece, nell'area di isolamento. Per il resto continua a contrarsi il numero dei casi attivi: 29 attualmente; grazie alle 2 guarigioni registrate nella giornata di ieri. Nessuna nuova positività rilevata, invece.









Resta bassa la circolazione del virus anche in Italia; nel bollettino di ieri si parlava di 2.494 nuovi casi. In calo terapie intensive e ricoveri ordinari. Si sono contati, tuttavia, 49 decessi. Si infiamma intanto la polemica green pass nei porti. Una circolare del Viminale raccomanda infatti alle imprese di mettere a disposizione del personale - sprovvisto di certificato verde - test molecolari o antigenici rapidi gratuiti. Precisando poi come gli operatori economici possano comunque “valutare”. Ma il 15 ottobre è alle porte; e il Comitato dei lavoratori del porto di Trieste ha già annunciato che se non verrà ritirato l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, bloccherà le attività.