San Marino Città borgo onorario ne "I Borghi più belli d'Italia". Oggi la cerimonia

Al via alle nel pomeriggio di domenica 18 febbraio la cerimonia di ingresso del centro storico della Città di San Marino ne “I Borghi più belli d'Italia”, come borgo onorario in qualità di ospite internazionale.

La giornata di celebrazioni si aprirà a Palazzo Pubblico alle 14,30 con l'udienza dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Dopodiché partirà da Piazza della Libertà il corteo storico della Federazione Sammarinese Balestrieri e a seguire alle 15.30 l'Alzabandiera de “I Borghi più belli d'Italia” presso la Casa del Castello di Città. Chiusura in musica, alle 16.30 al Teatro Titano, con il concerto dell'Orchestra Giovanile Le Fontane di Roma.